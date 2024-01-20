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Два минных тральщика британских ВМС столкнулись в Персидском заливе

Суббота 20 января 2024 03:27
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Два минных тральщика британских ВМС столкнулись в Персидском заливе Фото: минные тральщики британских ВМС столкнулись в Персидском заливе (twitter.com/HMSBangor)
Автор: Константин Широкун

Два минных тральщика HMS Chiddingfold и HMS Bangor Королевского военно-морского флота Британии столкнулись в водах Персидского залива на базе королевства в Бахрейне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UK Defence Journal.

Отмечается, что на кораблях в результате инцидента со столкновением никто не пострадал.

"Нам известно об инциденте с участием двух тральщиков в Бахрейне. В результате произошедшего никто не пострадал, и было бы некорректно давать дальнейшие комментарии, пока расследование инцидента не завершено", - заявил представитель военно-морского флота Британии.

Судя по опубликованному видео столкновения, HMS Chiddingfold задним ходом протаранил стоявший у причала HMS Bangor.

Среди главных задач минных тральщиков класса HMS Bangor и HMS Chiddingfold – поиск мин и прибрежном патрулировании, защита морей и обеспечение безопасности судоходства на море.

Отмечается, что эти небольшие корабли противоминной защиты имеют корпуса из армированного стекловолокном пластика, позволяющие скрыть свое присутствие от угрозы морских мин. Их гидролокаторы способны обнаруживать и классифицировать объекты на расстоянии более 1 км, что позволяет им расчищать путь от мин и обеспечивать безопасный проход для более крупных сил.

Минные тральщики Британии для Украины

Напомним, в начале декабря 2023 года минобороны Великобритании подтвердило передачу Украине двух минно-поисковых тральщиков для разминирования типа Sandown из состава Королевских ВМС.

Однако в начале января Турция отказалась пропускать корабли через свои проливы Босфор и Дарданеллы, до завершения войны Украины с Россией. Анкара сослалась на статью 19 конвенции Монтре о режиме проливов, запрещающую пропускать военные корабли сторон конфликта.

В ВМС Вооруженных сил Украины не увидели в решении Анкары "измены" и отметили, что не подавали в Анкару запрос на прохождение британских тральщиков, учитывая нормы конвенции Монтре.

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