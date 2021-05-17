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Два министра уже написали заявление об увольнении, - Разумков

Автор: Наталья Скороход

Два министра из трех уже написали заявление об увольнении. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Об этом шла речь в эфире политического шоу "Свобода слова на ICTV".

По словам Разумкова, два министра уже написали заявления об увольнении. Как известно, три министра могут уйти в отставку - министр инфраструктуры Владислава Криклий, министр экономики Игорь Петрашко, министр здравоохранения Максим Степанов.

"Два из них написали заявления по собственному желанию, представление было на Степанова от премьер-министра. Завтра мы в Раде будем слушать отчет вышеуказанных министров - и тех, кто написал заявление самостоятельно, и представление на министра охраны здоровья", - говорит Разумков.

Он убежден в том, что Максим Степанов будет отстаивать свою позицию во время этого слушания.

"Я уверен, он буде высказывать свою позицию, отчитываться, что сделанно, что не сделанно", - сказал Разумков.

Он также отметил, что нет особой разницы, сам министр уходит в отставку или его хотят уволить, поскольку отвечать за показатели в той или иной отрасли все-равно придется всем.

Как известно, в Украине три министра могут уйти в отставку. Это министр инфраструктуры Владислава Криклий, министр экономики Игорь Петрашко, министр здравоохранения Максим Степанов. Инициатором отставок стал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что новых министров в Украине могут назначить уже в четверг. Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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