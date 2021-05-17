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Два міністри вже написали заяву про звільнення, - Разумков

Автор: Наталья Скороход

Два міністри з трьох вже написали заява про звільнення. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Про це йшлося в ефірі політичного шоу "Свобода слова на ICTV".

За словами Разумкова, два міністри вже написали заяви про звільнення. Як відомо, три міністри можуть піти у відставку - міністр інфраструктури Владислава Криклій, міністр економіки Ігор Петрашко, міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Два з них написали заяву за власним бажанням, подання було на Степанова від прем'єр-міністра. Завтра ми в Раді будемо слухати звіт вищевказаних міністрів - і тих, хто написав заяву самостійно, і подання на міністра охорони здоров'я", - говорить Разумков.

Він переконаний у тому, що Максим Степанов відстоюватиме свою позицію під час цього слухання.

"Я впевнений, він буде висловлювати свою позицію, звітувати, що зроблено, що не зроблено", - сказав Разумков.

Він також зазначив, що немає особливої різниці, сам міністр йде у відставку або його хочуть звільнити, оскільки відповідати за показники в тій чи іншій галузі все одно доведеться всім.

Як відомо, в Україні три міністри можуть піти у відставку. Це Міністр інфраструктури Владислава Криклій, міністр економіки Ігор Петрашко, міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Ініціатором відставок став президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що нових міністрів в Україні можуть призначити вже в четвер. Про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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