Два міністри вже написали заяву про звільнення, - Разумков

Два міністри з трьох вже написали заява про звільнення. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.
Про це йшлося в ефірі політичного шоу "Свобода слова на ICTV".
За словами Разумкова, два міністри вже написали заяви про звільнення. Як відомо, три міністри можуть піти у відставку - міністр інфраструктури Владислава Криклій, міністр економіки Ігор Петрашко, міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Два з них написали заяву за власним бажанням, подання було на Степанова від прем'єр-міністра. Завтра ми в Раді будемо слухати звіт вищевказаних міністрів - і тих, хто написав заяву самостійно, і подання на міністра охорони здоров'я", - говорить Разумков.
Він переконаний у тому, що Максим Степанов відстоюватиме свою позицію під час цього слухання.
"Я впевнений, він буде висловлювати свою позицію, звітувати, що зроблено, що не зроблено", - сказав Разумков.
Він також зазначив, що немає особливої різниці, сам міністр йде у відставку або його хочуть звільнити, оскільки відповідати за показники в тій чи іншій галузі все одно доведеться всім.
Як відомо, в Україні три міністри можуть піти у відставку. Це Міністр інфраструктури Владислава Криклій, міністр економіки Ігор Петрашко, міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Ініціатором відставок став президент України Володимир Зеленський.
Раніше повідомлялося, що нових міністрів в Україні можуть призначити вже в четвер. Про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.