ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Два мільярди за політ. Уряд США відмовив Безосу в місячній програмі

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 31 липня 2021 01:41
Два мільярди за політ. Уряд США відмовив Безосу в місячній програмі Фото: Джефф Безос, засновник Amazon (blueorigin.com)
Автор: Артур Родивилов

Американський уряд у п'ятницю відхилив пропозицію засновника Amazon і компанії Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса з виготовлення та обслуговування космічного модуля для польоту на Місяць. Він пропонував укласти контракт на два мільярди доларів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Компанія оскаржила рішення про виділення 2,9 млрд доларів компанії мільярдера Ілона Маска SpaceX на будівництво місячного модуля, стверджуючи, що космічне агентство NASA має визначити кілька постачальників, а не віддавати перевагу одному. Однак Рахункова палата США, куди було направлена скарга, заявила, що протест відхилений.

"Без конкуренції короткострокові та довгострокові місячні амбіції NASA будуть відкладені, зрештою коштуватимуть дорожче, що не відповідатиме національним інтересам", - заявив Безос.

У квітні NASA уклало з компанією SpaceX контракт на створення космічного корабля для доставлення астронавтів на поверхню Місяця у 2024 році.

Нагадаємо, нещодавно Безос і ще три людини здійснили туристичний політ на орбіту у кораблі компанії Blue Origin.

Як писало РБК-Україна, Безос показав, що відбувалося в кораблі, коли він вийшов у космос.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луна
NEWS
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа