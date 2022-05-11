Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов

"Утро 11 мая в Славянске выдалось холодным и недобрым. ￼Враг нанес ракетные удары по двум микрорайонам города. К счастью, обошлось без жертв. Степень разрушений уточняем", - сказал он.

Городской голова также призвал граждан не выставлять в сети кадры из результатов вражеских обстрелов.

"Соблюдайте спокойствие. Не выставляйте видео и фото результатов обстрелов", - добавил Лях.

Напомним, что в понедельник, 9 мая, российские войска обстреляли центр Славянска.

Отметим, что Славянск постоянно подвергается обстрелам со стороны российских войск. Так, 4 мая оккупанты под утро обстреляли Славянск Донецкой области. В результате повреждена школа и многоэтажка.