UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов

Фото: два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов (nationalinterest)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 мая российские войска нанесли ракетные удары по двум микрорайонам Славянска Донецкой области. Жертв нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение мэра Славянска Вадима Ляха.

"Утро 11 мая в Славянске выдалось холодным и недобрым. ￼Враг нанес ракетные удары по двум микрорайонам города. К счастью, обошлось без жертв. Степень разрушений уточняем", - сказал он.

Городской голова также призвал граждан не выставлять в сети кадры из результатов вражеских обстрелов.

"Соблюдайте спокойствие. Не выставляйте видео и фото результатов обстрелов", - добавил Лях.

Напомним, что в понедельник, 9 мая, российские войска обстреляли центр Славянска.

Отметим, что Славянск постоянно подвергается обстрелам со стороны российских войск. Так, 4 мая оккупанты под утро обстреляли Славянск Донецкой области. В результате повреждена школа и многоэтажка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Славянскракетный удар