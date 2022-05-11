Два мікрорайони Слов'янська піддалися ракетним ударам окупантів

Сьогодні, 11 травня російські війська завдали ракетних ударів по двох мікрорайонам Слов'янська Донецької області. Жертв немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення мера Словянська Вадима Ляха.
"Ранок 11 травня у Слов'янську видався холодним і недобрим. ￼Ворог завдав ракетних ударів по двох мікрорайонах міста. На щастя, обійшлося без жертв. Ступінь руйнувань уточнюємо", - сказав він.
Міський голова також закликав громадян не виставляти у мережі кадри з результатів ворожих обстрілів.
"Дотримуйтесь спокою. Не виставляйте відео та фото результатів обстрілів", - додав Лях.
Нагадаємо, що в понеділок, 9 травня, російські війська обстріляли центр Слов'янська.
Зазначимо, що Слов'янськ постійно піддається обстрілу з боку російських військ. Так, 4 травня окупанти під ранок обстріляли Слов'янськ Донецької області. В результаті пошкоджено школу та багатоповерхівку.
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