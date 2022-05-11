RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Два мікрорайони Слов'янська піддалися ракетним ударам окупантів

Фото: два мікрорайони Слов'янська піддалися ракетним ударам окупантів (nationalinterest)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 травня російські війська завдали ракетних ударів по двох мікрорайонам Слов'янська Донецької області. Жертв немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення мера Словянська Вадима Ляха.

"Ранок 11 травня у Слов'янську видався холодним і недобрим. ￼Ворог завдав ракетних ударів по двох мікрорайонах міста. На щастя, обійшлося без жертв. Ступінь руйнувань уточнюємо", - сказав він.

Міський голова також закликав громадян не виставляти у мережі кадри з результатів ворожих обстрілів.

"Дотримуйтесь спокою. Не виставляйте відео та фото результатів обстрілів", - додав Лях.

Нагадаємо, що в понеділок, 9 травня, російські війська обстріляли центр Слов'янська.

Зазначимо, що Слов'янськ постійно піддається обстрілу з боку російських військ. Так, 4 травня окупанти під ранок обстріляли Слов'янськ Донецької області. В результаті пошкоджено школу та багатоповерхівку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слов'янськракетный удар