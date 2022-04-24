ru ua
Пн, 25 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За два місяці війни майже 5,2 млн українців покинули країну, - ООН

Новость на русском →
Україна, Неділя 24 квітня 2022 17:51
За два місяці війни майже 5,2 млн українців покинули країну, - ООН Фото: кількість біженців з України досягла 5,2 млн осіб (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Агентство ООН у справах біженців повідомило, що число українців, які залишили країну після вторгнення Росії два місяці тому, наближається до 5,2 млн осіб. Найбільше виїхало до Польщі - 2,9 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УВКБ ООН.

За даними УВКБ ООН, загальна цифра в 5 186 744 людини на 23 058 більше, ніж в суботні дані. За квітень виїхало понад 1 151 000 українців порівняно з 3,4 млн тільки в березні.

За оцінками Міжнародної організації з міграції (МОМ) ООН, крім числа біженців, понад 7,7 млн осіб були переміщені в межах України. Майже дві третини українських дітей були змушені покинути свої будинки, включаючи тих, хто залишився в країні.

Останні дані з'явилися, коли українці відзначають православну Великодню неділю.

Ось розбивка того, скільки українських біженців втекло в сусідні країни, за даними УВКБ ООН:

  • Польща: 2 899 713 осіб (майже шість з 10 українських біженців перебралися до Польщі).
  • Росія: 578 255 осіб (крім того, 105 000 осіб перебралися до Росії з контрольованих Росією районів Донецької та Луганської областей).
  • Румунія: 774 074 особи.
  • Угорщина: 489 754 особи.
  • Молдова: 433 214 особи.
  • Словаччина: 354 329 осіб.
  • Білорусь: 24 084 особи.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН
NEWS
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде