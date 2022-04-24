За два місяці війни майже 5,2 млн українців покинули країну, - ООН
Агентство ООН у справах біженців повідомило, що число українців, які залишили країну після вторгнення Росії два місяці тому, наближається до 5,2 млн осіб. Найбільше виїхало до Польщі - 2,9 млн осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УВКБ ООН.
За даними УВКБ ООН, загальна цифра в 5 186 744 людини на 23 058 більше, ніж в суботні дані. За квітень виїхало понад 1 151 000 українців порівняно з 3,4 млн тільки в березні.
За оцінками Міжнародної організації з міграції (МОМ) ООН, крім числа біженців, понад 7,7 млн осіб були переміщені в межах України. Майже дві третини українських дітей були змушені покинути свої будинки, включаючи тих, хто залишився в країні.
Останні дані з'явилися, коли українці відзначають православну Великодню неділю.
Ось розбивка того, скільки українських біженців втекло в сусідні країни, за даними УВКБ ООН:
- Польща: 2 899 713 осіб (майже шість з 10 українських біженців перебралися до Польщі).
- Росія: 578 255 осіб (крім того, 105 000 осіб перебралися до Росії з контрольованих Росією районів Донецької та Луганської областей).
- Румунія: 774 074 особи.
- Угорщина: 489 754 особи.
- Молдова: 433 214 особи.
- Словаччина: 354 329 осіб.
- Білорусь: 24 084 особи.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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