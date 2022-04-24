За два місяці війни майже 5,2 млн українців покинули країну, - ООН

Агентство ООН у справах біженців повідомило, що число українців, які залишили країну після вторгнення Росії два місяці тому, наближається до 5,2 млн осіб. Найбільше виїхало до Польщі - 2,9 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УВКБ ООН.

За даними УВКБ ООН, загальна цифра в 5 186 744 людини на 23 058 більше, ніж в суботні дані. За квітень виїхало понад 1 151 000 українців порівняно з 3,4 млн тільки в березні.

За оцінками Міжнародної організації з міграції (МОМ) ООН, крім числа біженців, понад 7,7 млн осіб були переміщені в межах України. Майже дві третини українських дітей були змушені покинути свої будинки, включаючи тих, хто залишився в країні.

Останні дані з'явилися, коли українці відзначають православну Великодню неділю.

Ось розбивка того, скільки українських біженців втекло в сусідні країни, за даними УВКБ ООН: