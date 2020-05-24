За два місяці пандемії найбагатші люди світу стали багатшими на 255 млрд доларів, - Forbes

Фото: доларові купюри (РБК-Україна)

Більше всіх заробив засновник Facebook Марк Цукерберг

Мільярдери, що входять у список 25 найбагатших людей світу, сумарно заробили 255 мільярдів доларів за два місяці пандемії коронавірусу. Зміни розміру стану мільярдерів оцінювалися з 23 березня по 22 травня.

Про це повідомляє видання Forbes.

За цей період більше всіх заробив засновник Facebook Марк Цукерберг - його статок збільшився на 31,4 млрд, до 86,5 млрд доларів.

Forbes відзначає, що за останні два місяці акції Fаcebook піднялися в ціні приблизно на 60%, досягнувши рекордних значень 22 травня. На цьому тлі Цукерберг перемістився з сьомого місця у списку найбагатших людей, яке він займав у квітні, на четверте.

Трохи менше заробив засновник і керівник торгового онлайн-майданчика Amazon Джефф Безос - 29,9 млрд доларів, збільшивши стан до 146,9 млрд доларів. Він є найбагатшою людиною у світі за версією Forbes.

Зазначається, що в умовах пандемії, яка суттєво обмежила роботу фізичних ритейлерів, популярність торгових онлайн-майданчиків зросла. Це забезпечило зростання вартості акцій Amazon на 29% з березня.

Третю позицію зайняв голова Reliance Industries Limited Мукеш Амбані, який з березня збільшив свої статки майже на 20 млрд доларів. Після цього вони становлять 52,7 млрд доларів, а Амбані став найбагатшою людиною Азії.

Сумарний статок 25 найбагатших людей світу зараз становить близько 1,5 трильйона доларів, тобто приблизно 16% від стану всіх мільярдерів.

Нагадаємо, у січні президент Louis Vuittonn Moеt Hennessy Бернар Арно і члени його сім'ї зайняли перше місце в списку найбагатших людей світу журналу Forbes, обігнавши засновника Amazon Джеффа Безоса.

Нагадаємо, стан 500 найбагатших людей світу збільшилося на 25% у 2019 році, вони заробили 1,2 трлн доларів і їх сукупний стан досяг 5,9 трлн доларів.

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Автор: Максим Зайченко