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Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году

Новости » Общество     28.12.2019 - 22:49
Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году
Фото: Бернар Арно (commons.wikimedia.org)

Лидером роста, по рейтингу агентства, оказался президент LVMH Бернар Арно

Состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25% в 2019 году, они заработали 1,2 трлн долларов и их совокупное состояние достигло 5,9 трлн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Так, лидером по росту доходов стал президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно. За год его состояние увеличилось на 36,5 млрд долларов. Он поднялся в списке миллиардеров Bloomberg на третье место и стал одним из трех людей в мире, чей чистый капитал составляет не менее 100 млрд долларов.

172 миллиардера США из рейтинга увеличили состояние в общей сложности на 500 млрд долларов. Например, глава Facebook Марк Цукерберг прибавил 27,3 млрд долларов, а сооснователь Microsoft Билл Гейтс - 22,7 млрд долларов.

Представительство Китая в рейтинге выросло до 54 человек. Наиболее выдающимся признан рост богатства основателя производящей бытовую технику Midea Group Хэ Сянцзяня, который увеличил свое состояние на 79% до 23,3 млрд.

Однако для 52 богачей в рейтинге 2019 год завершился в минусе. Среди них оказался основатель Amazon Джефф Безос, который потерял почти 9 млрд долларов после развода с женой Маккензи. Состояние Руперта Мердока, владеющего News Corp., уменьшилось примерно на 10 млрд долларов.

Напомним, основатель американского IT-гиганта Microsoft Билл Гейтс вернулся на первое место рейтинга миллиардеров.

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