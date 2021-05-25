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За два месяца до Олимпиады США рекомендовали своим гражданам не ездить в Японию

Автор: РБК-Украина

Государственный департамент США призвал своих граждан не ездить в Японию из-за новой волны случаев коронавируса. Рекомендации опубликовали всего за два месяца до начала Олимпийских игр в Токио.

Об этом пишет Reuters.

В рекомендациях США "Не путешествовать" для Японии конкретно не упоминаются Олимпийские игры, предостерегаются от посещения страны сейчас.

"Путешественникам следует избегать любых поездок в Японию. Из-за нынешней ситуации в Японии даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов COVID-19, и им следует избегать любых поездок в Японию", - говорится в сообщении.

Напомним, во втором по величине городе Японии Осаке переполнены больницы пациентами с COVID-19. Врачи просят власти не проводить Олимпийские игры.

Однако организаторы заявляют, что Олимпийские игры состоятся, даже если в Токио введут режим ЧП.

Ранее сообщалось, что Япония запретила въезд иностранцев из семи стран с 21 мая. Это связанно с пандемией коронавируса

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