За два месяца до Олимпиады США рекомендовали своим гражданам не ездить в Японию

Государственный департамент США призвал своих граждан не ездить в Японию из-за новой волны случаев коронавируса . Рекомендации опубликовали всего за два месяца до начала Олимпийских игр в Токио.

В рекомендациях США "Не путешествовать" для Японии конкретно не упоминаются Олимпийские игры, предостерегаются от посещения страны сейчас.

"Путешественникам следует избегать любых поездок в Японию. Из-за нынешней ситуации в Японии даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов COVID-19, и им следует избегать любых поездок в Японию", - говорится в сообщении.