За два месяца до Олимпиады США рекомендовали своим гражданам не ездить в Японию

Государственный департамент США призвал своих граждан не ездить в Японию из-за новой волны случаев коронавируса. Рекомендации опубликовали всего за два месяца до начала Олимпийских игр в Токио.
Об этом пишет Reuters.
В рекомендациях США "Не путешествовать" для Японии конкретно не упоминаются Олимпийские игры, предостерегаются от посещения страны сейчас.
"Путешественникам следует избегать любых поездок в Японию. Из-за нынешней ситуации в Японии даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов COVID-19, и им следует избегать любых поездок в Японию", - говорится в сообщении.
Напомним, во втором по величине городе Японии Осаке переполнены больницы пациентами с COVID-19. Врачи просят власти не проводить Олимпийские игры.
Однако организаторы заявляют, что Олимпийские игры состоятся, даже если в Токио введут режим ЧП.
Ранее сообщалось, что Япония запретила въезд иностранцев из семи стран с 21 мая. Это связанно с пандемией коронавируса