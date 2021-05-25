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За два місяці до Олімпіади США рекомендували своїм громадянам не їздити до Японії

Автор: РБК-Україна

Державний департамент США закликав своїх громадян не їздити до Японії через нову хвилю випадків коронавірусу. Рекомендації опублікували всього за два місяці до початку Олімпійських ігор в Токіо.

Про це пише Reuters.

У рекомендаціях США "не подорожувати" для Японії конкретно не згадуються Олімпійські ігри, застерігаються від відвідування країни зараз.

"Мандрівникам слід уникати будь-яких поїздок до Японії. Через нинішню ситуацію в Японії навіть повністю вакциновані мандрівники можуть піддаватися ризику зараження і поширення варіантів COVID-19, і їм слід уникати будь - яких поїздок до Японії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у другому за величиною місті Японії Осаці переповнені лікарні пацієнтами з COVID-19. Лікарі просять владу не проводити Олімпійські ігри.

Однак організатори заявляють, що Олімпійські ігри відбудуться, навіть якщо в Токіо введуть режим НС.

Раніше повідомлялося, що Японія заборонила в'їзд іноземців з семи країн з 21 травня. Це пов'язано з пандемією коронавірусу

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