Два матчі - дві поразки: невдалий день для України на ЧС з баскетболу 3х3

Початок ЧС з баскетболу 3х3 для України

У стартовому поєдинку групового етапу українки поступилися одній із фавориток турніру - збірній Іспанії з рахунком 10:21.

Хоча саме команда України відкрила рахунок у матчі, іспанки швидко перехопили ініціативу завдяки п’яти влучним двоочковим кидкам та впевнено контролювали хід гри до фінальної сирени.



Згодом наша збірна з баскетболу зазнала другої поразки, поступившись Німеччині з рахунком 16:21.

Після двох матчів українки залишаються без перемог.

Груповий етап ЧС з баскетболу 3х3

Попереду на збірну України чекають важливі матчі в груповому етапі чемпіонату світу 3х3. Вони відбудуться у четвер, 26 червня.

Суперницями стануть команди Бразилії (початок 13:25) та господарі турніру - збірна Монголії (початок о 15:15).

Результати виступу жіночих збірних України на чемпіонатах світу 3х3 за минулі роки:

2012 - 4 місце

2014 - 19 місце

2016 - 2 місце

2017 - 3 місце

2019 - 14 місце

Де дивитись ЧС з баскетболу 3х3

Трансляції матчів чемпіонату світу з баскетболу 3х3 проходять на офіційному сайті FIBA 3х3, а також на їхньому YouTube-каналі "FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel".

Усі поєдинки доступні в прямому ефірі, включно з виступами національної жіночої збірної України.