Два матча - два поражения: неудачный день для Украины на ЧМ по баскетболу 3х3

В понедельник, 24 июня, национальная женская сборная Украины по баскетболу 3х3 провела свой первый игровой день на чемпионате мира, который проходит в Улан-Баторе (Монголия).
Сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков соревновательного дня.
В стартовом поединке группового этапа украинки уступили одной из фавориток турнира - сборной Испании со счетом 10:21.
Хотя именно команда Украины открыла счет в матче, испанки быстро перехватили инициативу благодаря пяти точным двухочковым броскам и уверенно контролировали ход игры до финальной сирены.
Позже наша сборная по баскетболу потерпела второе поражение, уступив Германии со счетом 16:21.
После двух матчей украинки остаются без побед.
Впереди сборную Украины ждут важные матчи в групповом этапе чемпионата мира 3х3. Они состоятся в четверг, 26 июня.
Соперницами станут команды Бразилии (начало 13:25) и хозяева турнира - сборная Монголии (начало в 15:15).
Результаты выступления женских сборных Украины на чемпионатах мира 3х3 за прошлые годы:
Трансляции матчей чемпионата мира по баскетболу 3х3 проходят на официальном сайте FIBA 3х3, а также на их YouTube-канале "FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel".
Все поединки доступны в прямом эфире, включая выступления национальной женской сборной Украины.
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