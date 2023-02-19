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Два літаки, вертоліт, 16 ракет і 5 тисяч росіян: втрати РФ в Україні за 7 днів

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Україна, Неділя 19 лютого 2023 14:47
Два літаки, вертоліт, 16 ракет і 5 тисяч росіян: втрати РФ в Україні за 7 днів Фото: стали відомі втрати Росії у війні в Україні за тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень, з 13 по 19 лютого, українські військові ліквідували 5080 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити два літаки, вертоліт, 16 ракет та 9 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 13-19.02 орієнтовно склали:

  • особового складу 5080 осіб ліквідовано,
  • танків - 30 од.,
  • бойових броньованих машин - 57 од.,
  • артилерійських систем - 40 од.,
  • РСЗВ - 4 од.,
  • засобів ППО - 9 од,
  • літаків - 2 од.,
  • вертольотів - 1 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9,
  • крилатих ракет - 16,
  • кораблів/катерів - 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 48 од,
  • спеціальної техніки - 9.

Як повідомлялось, за тиждень, з 6 по 12 лютого, українські військові ліквідували 6490 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити два літаки, два вертольоти, 49 БПЛА та 61 ракету.

Крім того, за тиждень з 23 по 29 січня українські військові ліквідували 5400 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити катер, 13 одиниць авіації, 437 одиниць озброєння та військової техніки.

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