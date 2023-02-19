Два самолета, вертолет, 16 ракет и 5 тысяч россиян: потери РФ в Украине за 7 дней
За неделю, с 13 по 19 февраля, украинские военные ликвидировали 5080 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить два самолета, вертолет, 16 ракет и 9 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой Сил и средств обороны Киева, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 13-19.02 ориентировочно составили:
- личного состава 5080 человек ликвидировано,
- танков - 30 ед,
- боевых бронированных машин - 57 ед,
- артиллерийских систем - 40 ед,
- РСЗО - 4 ед,
- средств ПВО - 9 ед,
- самолетов - 2 ед,
- вертолетов - 1 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9,
- крылатых ракет – 16,
- кораблей /катеров - 0 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 48 ед,
- специальной техники - 9.
Как сообщалось, за неделю, с 6 по 12 февраля, украинские военные ликвидировали 6490 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить два самолета, два вертолета, 49 БПЛА и 61 ракету.
Кроме того, за неделю, с 23 по 29 января, украинские военные ликвидировали 5400 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить катер, 13 единиц авиации, 437 единиц вооружения и военной техники.
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