Два самолета, вертолет, 16 ракет и 5 тысяч россиян: потери РФ в Украине за 7 дней

За неделю, с 13 по 19 февраля, украинские военные ликвидировали 5080 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить два самолета, вертолет, 16 ракет и 9 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой Сил и средств обороны Киева, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram .

Как сообщалось, за неделю, с 6 по 12 февраля, украинские военные ликвидировали 6490 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить два самолета, два вертолета, 49 БПЛА и 61 ракету.

Кроме того, за неделю, с 23 по 29 января, украинские военные ликвидировали 5400 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить катер, 13 единиц авиации, 437 единиц вооружения и военной техники.

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