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Два самолета, вертолет, 16 ракет и 5 тысяч россиян: потери РФ в Украине за 7 дней

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Украина, Воскресенье 19 февраля 2023 14:47
Два самолета, вертолет, 16 ракет и 5 тысяч россиян: потери РФ в Украине за 7 дней Фото: стали известны потери России в войне в Украине за неделю (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 13 по 19 февраля, украинские военные ликвидировали 5080 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить два самолета, вертолет, 16 ракет и 9 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой Сил и средств обороны Киева, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 13-19.02 ориентировочно составили:

  • личного состава 5080 человек ликвидировано,
  • танков - 30 ед,
  • боевых бронированных машин - 57 ед,
  • артиллерийских систем - 40 ед,
  • РСЗО - 4 ед,
  • средств ПВО - 9 ед,
  • самолетов - 2 ед,
  • вертолетов - 1 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9,
  • крылатых ракет – 16,
  • кораблей /катеров - 0 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48 ед,
  • специальной техники - 9.

Как сообщалось, за неделю, с 6 по 12 февраля, украинские военные ликвидировали 6490 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить два самолета, два вертолета, 49 БПЛА и 61 ракету.

Кроме того, за неделю, с 23 по 29 января, украинские военные ликвидировали 5400 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить катер, 13 единиц авиации, 437 единиц вооружения и военной техники.

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