Два літаки, 1200 одиниць техніки та 17 тисяч окупантів. Втрати РФ у війні за квітень

За квітень українські військові ліквідували 16970 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 1200 одиниць техніки, два літаки та три вертольоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram .

Як повідомлялося, за даними на ранок понеділка, 1 травня, ЗСУ ліквідували за добу 450 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 190 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 7 артилерійських систем.

Нагадаємо, за тиждень з 24 по 30 квітня ЗСУ ліквідували 4090 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 400 одиниць техніки, 21 ракету та 73 БПЛА.

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