Втрати Росії за 7 днів у війні: 4 тисячі окупантів, 400 одиниць техніки та 73 БПЛА
Фото: стали відомі втрати Росії у війні в Україні за тиждень із 24 по 30 квітня (GettyImages)
За тиждень з 24 по 30 квітня українські військові ліквідували 4090 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 400 одиниць техніки, 21 ракету та 73 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 24-30.04 орієнтовно склали:
- особового складу 4090 осіб ліквідовано,
- танків - 24 од.,
- бойових броньованих машин - 58 од.,
- артилерійських систем - 77 од.,
- РСЗВ - 5 од.,
- засобів ППО - 6 од,
- літаків - 0 од.,
- вертольотів - 0 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73,
- крилатих ракет - 21,
- кораблів/катерів - 0 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 112 од,
- спеціальної техніки - 18.
Нагадаємо, за даними міністра оборони Олексія Резнікова, загальні втрати України у війні з Росією менші, ніж кількість жертв від землетрусів у Туреччині.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.