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Втрати Росії за 7 днів у війні: 4 тисячі окупантів, 400 одиниць техніки та 73 БПЛА

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Неділя 30 квітня 2023 15:33
Втрати Росії за 7 днів у війні: 4 тисячі окупантів, 400 одиниць техніки та 73 БПЛА Фото: стали відомі втрати Росії у війні в Україні за тиждень із 24 по 30 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень з 24 по 30 квітня українські військові ліквідували 4090 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 400 одиниць техніки, 21 ракету та 73 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 24-30.04 орієнтовно склали:

  • особового складу 4090 осіб ліквідовано,
  • танків - 24 од.,
  • бойових броньованих машин - 58 од.,
  • артилерійських систем - 77 од.,
  • РСЗВ - 5 од.,
  • засобів ППО - 6 од,
  • літаків - 0 од.,
  • вертольотів - 0 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73,
  • крилатих ракет - 21,
  • кораблів/катерів - 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 112 од,
  • спеціальної техніки - 18.

Нагадаємо, за даними міністра оборони Олексія Резнікова, загальні втрати України у війні з Росією менші, ніж кількість жертв від землетрусів у Туреччині.

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