Два самолета, 1200 единиц техники и 17 тысяч окупантов. Потери РФ в войне за апрель
За апрель украинские военные ликвидировали 16970 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 1200 единиц техники, два самолета и три вертолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника за апрель 2023 ориентировочно составили:
- личного состава 16970 человек ликвидировано,
- танков - 84 ед,
- боевых бронированных машин - 211 ед,
- артиллерийских систем - 238 ед,
- РСЗО - 17 ед,
- средств ПВО - 16 ед,
- самолетов - 2 ед,
- вертолетов - 3 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 228,
- крылатых ракет – 21,
- кораблей /катеров - 0 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 317 ед,
- специальной техники - 63.
Как сообщалось, по данным на утро понедельника, 1 мая, ВСУ ликвидировали за сутки 450 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 190 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили танк и 7 артиллерийских систем.
Напомним, за неделю с 24 по 30 апреля ВСУ ликвидировали 4090 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 400 единиц техники, 21 ракету и 73 БПЛА.
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