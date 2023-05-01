Два самолета, 1200 единиц техники и 17 тысяч окупантов. Потери РФ в войне за апрель

За апрель украинские военные ликвидировали 16970 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 1200 единиц техники, два самолета и три вертолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram .

Как сообщалось, по данным на утро понедельника, 1 мая, ВСУ ликвидировали за сутки 450 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 190 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили танк и 7 артиллерийских систем.

Напомним, за неделю с 24 по 30 апреля ВСУ ликвидировали 4090 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 400 единиц техники, 21 ракету и 73 БПЛА.

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