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Два самолета, 1200 единиц техники и 17 тысяч окупантов. Потери РФ в войне за апрель

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Украина, Понедельник 01 мая 2023 12:41
Два самолета, 1200 единиц техники и 17 тысяч окупантов. Потери РФ в войне за апрель Фото: стали известны потери России в войне в Украине за апрель (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За апрель украинские военные ликвидировали 16970 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 1200 единиц техники, два самолета и три вертолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника за апрель 2023 ориентировочно составили:

  • личного состава 16970 человек ликвидировано,
  • танков - 84 ед,
  • боевых бронированных машин - 211 ед,
  • артиллерийских систем - 238 ед,
  • РСЗО - 17 ед,
  • средств ПВО - 16 ед,
  • самолетов - 2 ед,
  • вертолетов - 3 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 228,
  • крылатых ракет – 21,
  • кораблей /катеров - 0 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 317 ед,
  • специальной техники - 63.

Как сообщалось, по данным на утро понедельника, 1 мая, ВСУ ликвидировали за сутки 450 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 190 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили танк и 7 артиллерийских систем.

Напомним, за неделю с 24 по 30 апреля ВСУ ликвидировали 4090 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 400 единиц техники, 21 ракету и 73 БПЛА.

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