Два игрока сборной Украины попали в сферу интересов "Галатасарая"

Стамбульский гранд пристально следит за футболистами
Футболисты сборной Украины Виктор Цыганков и Роман Яремчук попали в сферу интересов турецкого "Галатасарая". Об этом сообщает издание Fotomac.
Скауты стамбульского клуба подготовили для главного тренера команды Фатиха Терима отчет по хавбеку киевского "Динамо". После ознакомления с докладом наставник определится с решением о возможных переговорах по трансферу Цыганкова.
Cimbom'a yeni sağ açık: Tsyhankov https://t.co/oV8ZrLFN64 pic.twitter.com/2dzyVNNGaq— MİT (.) IST SOSYAL MEDYA (@Mit_Ist_Sosyal) November 19, 2019
Также скауты следили игрой форварда "Гента" в матче заключительного тура отбора Евро-2020 против Сербии (2:2), в котором Роман забил гол. Сейчас у турецкой команды проблемы с форвардами из-за травм Радамеля Фалькао и Флорина Андоне, вопрос о новом нападающем в клубе стал весьма актуальным.
#Futbol #Galatasaray Galatasaray, Roman Yaremchuk’ın peşine düştü https://t.co/lm2L6EKoZM— GSLOVEAPP (@gsloveapp) November 19, 2019
"Галатасарай" идет на 6 месте в чемпионате Турции.
Напомним, Виктор Цыганков был признан лучшим игроком сборной Украины в матче с Сербией по данным портала InStat. Кроме того, Роман Яремчук стал лучшим бомбардиром "сине-желтых" в отборе Евро-2020.