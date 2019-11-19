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Два игрока сборной Украины попали в сферу интересов "Галатасарая"

Новости » Спорт     19.11.2019 - 12:47
Два игрока сборной Украины попали в сферу интересов "Галатасарая"
Фото: Цыганов в матче против Люксембурга (ffu.ua)

Стамбульский гранд пристально следит за футболистами

Футболисты сборной Украины Виктор Цыганков и Роман Яремчук попали в сферу интересов турецкого "Галатасарая". Об этом сообщает издание Fotomac.

Скауты стамбульского клуба подготовили для главного тренера команды Фатиха Терима отчет по хавбеку киевского "Динамо". После ознакомления с докладом наставник определится с решением о возможных переговорах по трансферу Цыганкова.

Также скауты следили игрой форварда "Гента" в матче заключительного тура отбора Евро-2020 против Сербии (2:2), в котором Роман забил гол. Сейчас у турецкой команды проблемы с форвардами из-за травм Радамеля Фалькао и Флорина Андоне, вопрос о новом нападающем в клубе стал весьма актуальным.

"Галатасарай" идет на 6 месте в чемпионате Турции.

Напомним, Виктор Цыганков был признан лучшим игроком сборной Украины в матче с Сербией по данным портала InStat. Кроме того, Роман Яремчук стал лучшим бомбардиром "сине-желтых" в отборе Евро-2020.

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