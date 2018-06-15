Два игрока "Динамо" вошли в список потенциальных открытий сезона 2018/19

Цыганков и Шепелев попали в рейтинг самых талантливых молодых футболистов

Репортеры Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвали 50 самых ярких юных игроков, которые могут выстрелить в новом сезоне. Об этом сообщается на сайте организации.

В список возможных открытий были включены два футболиста "Динамо" - Владимир Шепелев и Виктор Цыганков.

В тексте отмечается, что 21-летний центральный полузащитник Шепелев в феврале 2017 года впервые вышел в составе киевского "Динамо". К концу сезона 2017/18 у него в активе было уже 36 матчей за "основу". Успел дважды сыграть за сборную Украины.

20-летний Цыганков, по словам президента "Динамо" Игоря Суркиса, сделан из того же теста, что и Андрей Шевченко. В сезоне 2017/18 хавбек подтвердил высокий класс.

Напомним, ранее украинская Премьер-лига назвала лучшего игрока и тренера сезона 2017/18.