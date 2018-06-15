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Два гравці "Динамо" увійшли до списку потенційних відкриттів сезону 2018/19

НовиниСпорт    15.06.2018 - 13:33
Фото: Віктор Циганков (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: Віктор Циганков (fcdynamo.kiev.ua)

Циганков і Шепелев потрапили в рейтинг найбільш талановитих молодих футболістів

Репортери Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвали 50 найяскравіших юних гравців, які можуть вистрілити в новому сезоні. Про це повідомляється на сайті організації.

У список можливих відкриттів були включені два футболісти "Динамо" - Володимир Шепелєв і Віктор Циганков.

У тексті зазначається, що 21-річний центральний півзахисник Шепелев в лютому 2017 вперше вийшов у складі київського "Динамо". До кінця сезону 2017/18 у нього в активі було вже 36 матчів за "основу". Встиг двічі зіграти за збірну України.

20-річний Циганков, за словами президента "Динамо" Ігоря Суркіса, зроблений з того ж тіста, що й Андрій Шевченко. У сезоні 2017/18 хавбек підтвердив високий клас

Нагадаємо, раніше українська Прем'єр-ліга назвала кращого гравця і тренера сезону 2017/18.

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Теги публікації: Динамо, УЕФА, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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