УПЛ назвала лучшего игрока и тренера сезона-2017/18

Завершился опрос между представителями клубов
Украинская Премьер-лига по итогам опроса между представителями клубов назвала лауреатов футбольного сезона-2017/2018 в пяти номинациях. Об этом информирует официальный сайт организации.
Лучшим тренером чемпионата Украины признан наставник "Динамо" Александр Хацкевич, а лучшим футболистом - полузащитник "Шахтера" Марлос.
Среди вратарей вне конкуренции оказался голкипер "горняков" Андрей Пятов, а награда лучшего молодого футболиста досталась 20-летнему полузащитнику "бело-синих" Виктору Цыганкову.
Арбитром номер один признан львовянин Юрий Можаровский.
Почетные призы будут им вручены перед матчем за Суперкубок Украины 21 июля.