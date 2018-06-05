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УПЛ назвала лучшего игрока и тренера сезона-2017/18

НовостиСпорт    05.06.2018 - 15:35
Фото: лауреаты в пяти номинациях (upl.ua)
Фото: лауреаты в пяти номинациях (upl.ua)

Завершился опрос между представителями клубов

Украинская Премьер-лига по итогам опроса между представителями клубов назвала лауреатов футбольного сезона-2017/2018 в пяти номинациях. Об этом информирует официальный сайт организации.

Лучшим тренером чемпионата Украины признан наставник "Динамо" Александр Хацкевич, а лучшим футболистом - полузащитник "Шахтера" Марлос.

Среди вратарей вне конкуренции оказался голкипер "горняков" Андрей Пятов, а награда лучшего молодого футболиста досталась 20-летнему полузащитнику "бело-синих" Виктору Цыганкову.

Арбитром номер один признан львовянин Юрий Можаровский.

Почетные призы будут им вручены перед матчем за Суперкубок Украины 21 июля.

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Теги публикации: Динамо, Шахтер, Чемпионат Украины, тренер, УПЛ, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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