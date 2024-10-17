"Два гвинтики й усе". Світоліна зробила перші кроки після операції

Екс-третя ракетка світу зняла захисний чобіт і зробила перші кроки колись травмованою ногою. Важливою подією 30-річна тенісистка поділилася з підписниками.

"Я щойно зробила перші кроки та захотіла розділити цей момент із вами. Два гвинтики й усе", – написала Світоліна, додавши коротке відео під музичний супровід гурту "Океан Ельзи".

Світоліна лягла під скальпель у середині вересня. Хірурги прооперували травмовану ногу, що турбувала досвідчену тенісистку понад рік. У перші тижні після операції українка вдягала спеціальний чобіт на нижню кінцівку, зокрема й на публічні заходи.

Еліна Світоліна в сезоні-2024

Українка цьогоріч зіграла 48 матчів одиночного розряду. На різних покриттях вона здобула 30 перемог, а в червні втратила статус першої ракетки України на користь Марти Костюк.

Нинішній сезон Світоліна лише вчетверте в кар'єрі завершила без титулів. Найкращим виступом спортсменки став фінал у новозеландському Окленді, де вона поступилася американці Корі Гауфф. Серед мейджорів – чвертьфінал Вімблдонського турніру (поразки від Єлени Рибакіної з Казахстану).

На Олімпіаді в Парижі Світоліна здолала двох опоненток і вилетіла в 1/8 фіналу. Там українка програла чеській тенісистці Барборі Крейчіковій у трьох сетах.