RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Два винтика и все". Свитолина сделала первые шаги после операции

Фото: Элина Свитолина паузу в карьере заполнила общественной деятельностью (facebook.com/elinasvitolinaofficial)
Автор: Антон Федорцив

Самая титулованная украинская теннисистка в истории Элина Свитолина поделилась деталями собственной реабилитации после хирургического вмешательства на травмированной ноге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

Экс-третья ракетка мира сняла защитный сапог и сделала первые шаги когда-то травмированной ногой. Важным событием 30-летняя теннисистка поделилась с подписчиками.

"Я только что сделала первые шаги и захотела разделить этот момент с вами. Два винтика и все", – написала Свитолина, добавив короткое видео под музыкальное сопровождение группы "Океан Эльзы".

Свитолина легла под скальпель в середине сентября. Хирурги прооперировали травмированную ногу, беспокоившую опытную теннисистку больше года. В первые недели после операции украинка надевала специальный сапог на нижнюю конечность, в том числе и на публичные мероприятия.

 

 

 

Элина Свитолина в сезоне-2024

Украинка в этом году сыграла 48 матчей одиночного разряда. На разных покрытиях она одержала 30 побед, а в июне потеряла статус первой ракетки Украины в пользу Марты Костюк.

Нынешний сезон Свитолина только в четвертый раз в карьере завершила без титулов. Лучшим выступлением спортсменки стал финал в новозеландском Окленде, где она уступила американке Кори Гауфф. Среди мэйджоров – четвертьфинал Уимблдонского турнира (поражение от Елены Рыбакиной из Казахстана).

На Олимпиаде в Париже Свитолина одолела двух оппоненток и вылетела в 1/8 финала. Там украинка проиграла чешской теннисистке Барборе Крейчиковой в трех сетах.

К слову, ранее Костюк завершила сезон-2024 досрочно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисЭлина Свитолина