"Два винтика и все". Свитолина сделала первые шаги после операции

Экс-третья ракетка мира сняла защитный сапог и сделала первые шаги когда-то травмированной ногой. Важным событием 30-летняя теннисистка поделилась с подписчиками.

"Я только что сделала первые шаги и захотела разделить этот момент с вами. Два винтика и все", – написала Свитолина, добавив короткое видео под музыкальное сопровождение группы "Океан Эльзы".

Свитолина легла под скальпель в середине сентября. Хирурги прооперировали травмированную ногу, беспокоившую опытную теннисистку больше года. В первые недели после операции украинка надевала специальный сапог на нижнюю конечность, в том числе и на публичные мероприятия.

Элина Свитолина в сезоне-2024

Украинка в этом году сыграла 48 матчей одиночного разряда. На разных покрытиях она одержала 30 побед, а в июне потеряла статус первой ракетки Украины в пользу Марты Костюк.

Нынешний сезон Свитолина только в четвертый раз в карьере завершила без титулов. Лучшим выступлением спортсменки стал финал в новозеландском Окленде, где она уступила американке Кори Гауфф. Среди мэйджоров – четвертьфинал Уимблдонского турнира (поражение от Елены Рыбакиной из Казахстана).

На Олимпиаде в Париже Свитолина одолела двух оппоненток и вылетела в 1/8 финала. Там украинка проиграла чешской теннисистке Барборе Крейчиковой в трех сетах.