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"Яка подорож!". Костюк офіційно завершила сезон-2024

Понеділок 14 жовтня 2024 16:44
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"Яка подорож!". Костюк офіційно завершила сезон-2024 Фото: Марта Костюк вирішила відпочити перед наступним сезоном (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Марта Костюк оголосила про завершення виступів у 2024 році. Вона збереже статус найсильнішої вітчизняної тенісистки до кінця нинішнього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсменки.

22-річна українка підсумувала змагальний рік спеціальним дописом в соцмережі з найкумеднішими та найуспішнішими моментами 2024-го. Національна лідерка в тенісі завчасно пішла у відпустку.

"POV: ти живеш власне найкраще життя. Сезон-2024 – частина історії. Яка подорож! Реальність: це щасливий ролик. Було багато важких і складних моментів, а також щасливих, але ми не хотіли би, щоби було по-іншому", – написала Костюк.

Останнім для першої ракетки України турніром цьогоріч став Wuhan Open. У сумнозвісному китайському місті вона здолала два раунди, а в 1/8 фіналу поступилася Корі Гауфф. Американка перемогла в двох сетах (6:4, 6:1).

Марта Костюк у сезоні-2024

Загалом провела 54 поєдинки в усіх турнірах, у яких здобула 34 перемоги. Найбільше – на "харді" (24 матчі, 12 перемог). У червні стала першою ракеткою України, обійшовши найтитулованішу співвітчизницю в історії Еліну Світоліну.

На Australian Open і Олімпіаді в Парижі дійшла до чвертьфіналів, а на Вімблдонському турнірі та Відкритому чемпіонаті США пробилася в 3-ті раунди змагань. Програла одиночні фінали в американському Сан-Дієго та німецькому Штутгарті. У парному розряді "Ролан Гарроса" вилетіла в півфіналі.

У свіжій версії рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) посідає 17-те місце. Цей результат залишається найвищим досягненням у кар'єрі уродженки Києва.

До слова, раніше Калініна покинула топ-50 класифікації WTA.

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Теніс Марта Костюк
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