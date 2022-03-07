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Два грузовика помощи от Австрии отправляются в регионы Украины, - глава Закарпатской ОВА

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Понедельник 07 марта 2022 19:21
Два грузовика помощи от Австрии отправляются в регионы Украины, - глава Закарпатской ОВА Фото: два грузовика помощи от Австрии отправляются в регионы Украины (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита в пункте пропуска "Ужгород - Вишне-Немецке" провел встречу с австрийскими партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Микиту в Telegram-канале.

"Наши коллеги передали два грузовика гумпомощи, который безотлагательно отправим в регионы, где сейчас самая тяжелая гуманитарная ситуация", - говорится в сообщении.

Также на пункте пропуска состоялась встреча между парламентариями Украины и Австрии.

"Благодарим представителей парламента Австрии и дипломатов за помощь и всестороннюю поддержку", - добавил областной глава.

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