Дві вантажівки допомоги від Австрії вирушають до регіонів України, - голова Закарпатської ОВА
Фото: дві вантажівки допомоги від Австрії вирушають до регіонів України (facebook.com)
Очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита в пункті пропуску "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" провів зустріч із австрійськими партнерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Микиту у Telegram-каналі.
"Наші колеги передали дві вантажівки гумдопомоги, яку невідкладно відправимо у регіони, де зараз найважча гуманітарна ситуація", - йдеться у повідомленні.
Також на пункті пропуску відбулась зустрічі парламентарів України та Австрії.
"Дякуємо представникам парламенту Австрії та дипломатам за допомогу й всебічну підтримку", - додав обласний очільник.