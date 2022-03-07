Дві вантажівки допомоги від Австрії вирушають до регіонів України, - голова Закарпатської ОВА

"Наші колеги передали дві вантажівки гумдопомоги, яку невідкладно відправимо у регіони, де зараз найважча гуманітарна ситуація", - йдеться у повідомленні.

Також на пункті пропуску відбулась зустрічі парламентарів України та Австрії.

"Дякуємо представникам парламенту Австрії та дипломатам за допомогу й всебічну підтримку", - додав обласний очільник.