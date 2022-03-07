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Дві вантажівки допомоги від Австрії вирушають до регіонів України, - голова Закарпатської ОВА

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Понеділок 07 березня 2022 19:21
Дві вантажівки допомоги від Австрії вирушають до регіонів України, - голова Закарпатської ОВА Фото: дві вантажівки допомоги від Австрії вирушають до регіонів України (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита в пункті пропуску "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" провів зустріч із австрійськими партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Микиту у Telegram-каналі.

"Наші колеги передали дві вантажівки гумдопомоги, яку невідкладно відправимо у регіони, де зараз найважча гуманітарна ситуація", - йдеться у повідомленні.

Також на пункті пропуску відбулась зустрічі парламентарів України та Австрії.

"Дякуємо представникам парламенту Австрії та дипломатам за допомогу й всебічну підтримку", - додав обласний очільник.

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