Два города отправляют школы на "дистанционку": в чем причина

В городском совете Черкасс рекомендуют начать дистанционное обучение во всех школах города из-за регулярных сообщений о "минировании". Пока неизвестно как долго продлится такое обучение.

"Принято решение рекомендовать с сегодняшнего дня организовать в учреждениях общего среднего образования образовательный процесс с применением технологий дистанционного обучения. В таком формате обучение продлится до следующих рекомендаций", - пишет пресс-служба городского совета.

Между тем в управлении образования Николаевского городского совета сообщили, что несколько школ также идут на"дистанционку".

"В связи с сообщениями о минировании, руководителями 4 учебных заведений (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК имени В. Д. Чайки) принято решение с 18 января 2022 года осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения", - добавляет пресс-служба.