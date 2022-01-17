Два міста відправляють школи на "дистанційку": у чому причина

У міській раді Черкас рекомендують розпочати дистанційне навчання в усіх школах міста через регулярні повідомлення про "мінування". Наразі невідомо як довго триватиме таке навчання.

"Прийнято рішення рекомендувати відсьогодні організувати в закладах загальної середньої освіти освітній процес із застосуванням технологій дистанційного навчання. У такому форматі навчання триватиме до наступних рекомендацій", - пише пресслужба міської ради.

Тим часом в управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили, що кілька шкіл також йдуть на "дистанційку".

"У зв’язку з повідомленнями про мінування, керівниками 4 закладів освіти (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК імені В. Д. Чайки) прийнято рішення з 18 січня 2022 року здійснювати освітній процес за дистанційною формою навчання", - додає пресслужба.