В Украине только два города закрыли ночные клубы, - полиция

В Украине только два города - Харьков и Львов - четко запретили функционирование развлекательных заведений после 22:00. Кроме того, в Херсонской и Сумской областях вообще не определены условия для работы таких заведений в указанное время.

Об этом шла речь во время селекторного совещания у президента Украины Владимира Зеленского, сообщает президентская пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, Министерство внутренних дел возьмется за тщательный контроль работы этих заведений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом.

Национальная полиция сообщила, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, работали. Также были составлены соответствующие протоколы.

Напоним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал усилить контроль за карантинными мероприятиями в общественных местах, в частности ресторанах и клубах.

Национальная полиция сообщила, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, которые работали. Также были составлены соответствующие протоколы.

Отметим, что киевская власть 6 июля приняла решение разрешить работу ресторанов и кинотеатров после 22:00.

Однако работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов.