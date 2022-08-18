Два года терроризировали Украину. СБУ разоблачила анонимных минеров
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух региональных руководителей группы FR Destructor. Они два года распространяли фейковые сообщения о минировании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители разоблачили хакеров по месту проживания после очередного фейкового сообщения о минировании инфраструктуры на западной Украине.
В результате досудебного расследования выяснилось, что руководители группы FR Destructor причастны к "минированию" общественного транспорта, учебных заведений и ТРЦ в больших городах.
Для отправки анонимных сообщений о минировании злоумышленники использовали специальные компьютерные программы, которые скрывали их местоположение. Также они искали в соцсетях пользователей, которых задействовали в распространении неправдивой информации за вознаграждение.
Минеры за свою "работу" получали деньги от координатора из РФ. В ходе обысков у них изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Все аккаунты злоумышленников были заблокированы.
Напомним, сегодня, 18 августа, во Львове неизвестный сообщил о массовом минировании перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.