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Два года терроризировали Украину. СБУ разоблачила анонимных минеров

Новина українською →
Украина, Четверг 18 августа 2022 21:03
Два года терроризировали Украину. СБУ разоблачила анонимных минеров Иллюстративное фото: СБУ разоблачила анонимных минеров (facebook.com/ssu mariupol)
Автор: Иван Носальский

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух региональных руководителей группы FR Destructor. Они два года распространяли фейковые сообщения о минировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители разоблачили хакеров по месту проживания после очередного фейкового сообщения о минировании инфраструктуры на западной Украине.

В результате досудебного расследования выяснилось, что руководители группы FR Destructor причастны к "минированию" общественного транспорта, учебных заведений и ТРЦ в больших городах.

Для отправки анонимных сообщений о минировании злоумышленники использовали специальные компьютерные программы, которые скрывали их местоположение. Также они искали в соцсетях пользователей, которых задействовали в распространении неправдивой информации за вознаграждение.

Минеры за свою "работу" получали деньги от координатора из РФ. В ходе обысков у них изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Все аккаунты злоумышленников были заблокированы.

Напомним, сегодня, 18 августа, во Львове неизвестный сообщил о массовом минировании перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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Служба безопасности Украины Украина
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