Два года терроризировали Украину. СБУ разоблачила анонимных минеров

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух региональных руководителей группы FR Destructor. Они два года распространяли фейковые сообщения о минировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Правоохранители разоблачили хакеров по месту проживания после очередного фейкового сообщения о минировании инфраструктуры на западной Украине.

В результате досудебного расследования выяснилось, что руководители группы FR Destructor причастны к "минированию" общественного транспорта, учебных заведений и ТРЦ в больших городах.

Для отправки анонимных сообщений о минировании злоумышленники использовали специальные компьютерные программы, которые скрывали их местоположение. Также они искали в соцсетях пользователей, которых задействовали в распространении неправдивой информации за вознаграждение.

Минеры за свою "работу" получали деньги от координатора из РФ. В ходе обысков у них изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Все аккаунты злоумышленников были заблокированы.