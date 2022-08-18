Два роки тероризували Україну. СБУ викрила анонімних мінерів
Співробітники Служби безпеки України викрили двох регіональних керівників групи FR Destructor. Вони два роки поширювали фейкові повідомлення про мінування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Правоохоронці викрили хакерів за місцем проживання після чергового фейкового повідомлення про мінування інфраструктури на західній Україні.
В результаті досудового розслідування з'ясувалося, що керівники групи FR Destructor причетні до "мінування" громадського транспорту, навчальних закладів та ТРЦ у великих містах.
Для відправки анонімних повідомлень про мінування зловмисники використовували спеціальні комп'ютерні програми, які приховували їх місце розташування. Також вони шукали в соцмережах користувачів, яких задіяли в поширенні неправдивої інформації за винагороду.
Мінери за свою "роботу" отримували гроші від координатора з РФ. В ході обшуків у них вилучили комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Всі акаунти зловмисників були заблоковані.
Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, у Львові невідомий повідомив про масове мінування перед зустріччю президента України Володимира Зеленського з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом і генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.
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