ua ru
Чт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Два роки тероризували Україну. СБУ викрила анонімних мінерів

Новость на русском →
Україна, Четвер 18 серпня 2022 21:03
Два роки тероризували Україну. СБУ викрила анонімних мінерів Ілюстративне фото: СБУ викрила анонімних мінерів (facebook.com/ssu mariupol)
Автор: Іван Носальський

Співробітники Служби безпеки України викрили двох регіональних керівників групи FR Destructor. Вони два роки поширювали фейкові повідомлення про мінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці викрили хакерів за місцем проживання після чергового фейкового повідомлення про мінування інфраструктури на західній Україні.

В результаті досудового розслідування з'ясувалося, що керівники групи FR Destructor причетні до "мінування" громадського транспорту, навчальних закладів та ТРЦ у великих містах.

Для відправки анонімних повідомлень про мінування зловмисники використовували спеціальні комп'ютерні програми, які приховували їх місце розташування. Також вони шукали в соцмережах користувачів, яких задіяли в поширенні неправдивої інформації за винагороду.

Мінери за свою "роботу" отримували гроші від координатора з РФ. В ході обшуків у них вилучили комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Всі акаунти зловмисників були заблоковані.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, у Львові невідомий повідомив про масове мінування перед зустріччю президента України Володимира Зеленського з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом і генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Україна
NEWS
Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ
Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ
DAILY
Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом