За два года 4G сеть Киевстар охватила 10 тысяч населенных пунктов

"Киевстар" подключил к сети 4G еще 43 населенных пункта.

В апреле 2018 года телеком оператор подключил к 4G связи 20 городов Украины. А через два года покрытие сети LTE компании присутствует в свыше 10 тысячах населенных пунктов, где проживает 77% населения Украины. За этот период в мобильной сети "Киевстар" абоненты использовали 649 Петабайтов дата-трафика.

Сегодня "Киевстар" подключил к сети 4G еще 43 населенных пункта. В частности города Хмельник, Чигирин, Пустомыты, Комарно, Щирец и другие. Таким образом общее количество населенных пунктов, где доступны услуги скоростного мобильного интернета, превысило 10 тысяч. Сеть 4G охватывает территорию, где проживает 31,5 млн людей, или 77% населения Украины. В сети "Киевстар" установлено более 10 тысяч базовых станций, которые работают по технологии LTE (4G) и компания продолжает увеличивать территорию покрытия сети.

Александр Комаров, президент "Киевстар":

"Несмотря на обстоятельства, которые возникли в государстве и мире из-за распространения коронавирусной инфекции, "Киевстар" продолжает развивать 4G, ведь мы понимаем, что сейчас связь для свыше 26 миллионов наших абонентов важна как никогда. "Киевстар" всегда рядом, чтобы вы оставались на связи!"

Преимуществами 4G в сети "Киевстар" воспользовалось уже более 10 миллионов абонентов. Что показательно, абонент 4G использует в среднем почти 8 Гб в месяц, тогда как в сети 3G только 2,6 Гб. В малых населенных пунктах, где нет фиксированного интернета, потребности в 4G даже выше, чем в больших городах. Например, в ряде сел использование дата трафика достигает 40 Гб на абонента. Тогда как в мегаполисах и областных центрах - по 9 Гб на абонента.

В целом, с 2018 по 2019 годы объемы дата-трафика в мобильной сети "Киевстар" увеличились вдвое, с 325 до 649 Петабайт. Например, за один месяц в 2019 году абоненты использовали вдвое больше дата-трафика, чем 5 лет назад за год.

Высокая скорость передачи данных и возможности новой технологии стимулируют абонентов, которые пользовались другими стандартами связи, активно менять старые SIM-карты на USIM-карты, которые поддерживают 4G. Так, в сети "Киевстар" уже 7,8 млн абонентов заменили SIM-карты на USIM. Напомним, что заменить SIM-карту абоненты могут самостоятельно - достаточно приобрести стартовый пакет 4G. Заказать стартовый пакет с USIM-картой можно на сайте "Киевстар".

Чтобы связь 3G и 4G была доступна как можно большему количеству жителей Украины, Киевстар инвестировал свыше 25 млрд грн. Компания обеспечивает самую высокую среднюю скорость мобильного интернета среди других мобильных сетей Украины. Это подтверждают данные за 2018 и 2019 годы международных компаний Ookla и nPerf, которые анализируют скорость интернета по всему миру. Так, за последний год средняя скорость мобильного интернета в 4G сети "Киевстар" была 27,7 Мб/с.

В условиях, когда много процессов переводится в "дистанционный" режим, доступ к скоростному интернету приобретает еще более важное значение. Так, абоненты "Киевстар" могут получать бесплатные консультации врачей через мобильное приложение "Доктор онлайн". Бизнес-абоненты - организовывать удаленные офисы, проводить встречи онлайн, удаленно работать с документами и корпоративной почтой. Студенты и школьники – пользоваться онлайн курсами Prometheus и энциклопедией Wikipedia без списания мегабайтов, родители и дети – смотреть новости и детские каналы без дополнительной платы на платформе Киевстар ТВ.

Справка*

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G для около 26,2 млн абонентов. Акционеры "Киевстар" - международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы размещаются на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

"Киевстар" более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net www.kyivstar.ua.