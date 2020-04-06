За два роки 4G мережа Київстар охопила 10 тисяч населених пунктів

"Київстар" підключив до мережі 4G ще 43 населені пункти.

У квітні 2018 року телеком оператор підключив до 4G зв’язку 20 міст України. А вже за два роки компанія збудувала мережу LTE в 10 тисячах населених пунктах, де мешкає 77% населення України. За цей час у мобільній мережі Київстар абоненти використали 649 Петабайтів дата-трафіку.

Сьогодні "Київстар" підключив до мережі 4G ще 43 населені пункти. Зокрема міста Хмільник, Чигирин, Пустомити, Комарно, Щирець та інші. Так, на початок квітня загальна кількість населених пунктів, де доступні послуги швидкісного мобільного інтернету, перевищила 10 тисяч. Мережа 4G Київстар охоплює територію, де проживає 31,5 млн людей, або 77% населення України. Варто зазначити, що оператор вже встановив понад 10 тисяч базових станцій, які працюють за технологією LTE (4G) і продовжує збільшувати територію покриття мережі.

Олександр Комаров, президент "Київстар":

"Попри обставини, що склалися в державі та світі через поширення коронавірусної інфекції, Київстар продовжує розвивати мережу 4G, адже ми розуміємо, що зараз зв'язок для понад 26 мільйонів абонентів є важливим, як ніколи. Київстар завжди поруч, щоб ви залишались на зв’язку!"

Перевагами 4G в мережі "Київстар" вже скористалось понад 10 мільйонів абонентів. Що цікаво, в мережі 4G абонент використовує в середньому майже 8 Гб на місяць, тоді як в мережі 3G - по 2,6 Гб. Є показовим, що абоненти у малих населених пунктах, де немає фіксованого інтернету, користуються зв’язком 4G більше, ніж у великих містах. Наприклад, у ряді сіл використання дата трафіку досягає 40 Гб на абонента. Тоді як у мегаполісах та обласних центрах - по 9 Гб на абонента.

Загалом, з 2018 по 2019 рік обсяги дата-трафіку в мобільній мережі "Київстар" зросли вдвічі, з 325 до 649 Петабайтів. Що цікаво, за один місяць у 2019 році абоненти використали удвічі більше дата-трафіку, ніж 5 років тому за рік.

Висока швидкість передачі даних і можливості нової технології спонукають абонентів, які користувались іншими стандартами зв’язку, більш активно міняти старі SIM-картки на USIM-картки, що підтримують 4G. Так, у мережі Київстар вже 7,8 млн абонентів замінили SIM-картки на USIM. Нагадуємо, що замінити SIM-картку абоненти можуть самостійно - достатньо придбати стартовий пакет 4G. Замовити USIM-карту можна на сайті Київстар.

Для розвитку в Україні 3G і 4G "Київстар" інвестував понад 25 млрд грн. Компанія забезпечує найвищу середню швидкість мобільного інтернету серед інших мереж України. Це підтверджують дані за 2018 і 2019 роки міжнародних компаній Ookla та nPerf, які аналізують швидкість мобільних мереж по всьому світу. Так, за останній рік середня швидкість мобільного інтернету в 4G мережі Київстар була 27,7 Мб/с.

В умовах, коли багато процесів переводяться у "дистанційний" режим, доступ до швидкісного мобільного інтернету стає ще більш важливим. Так, абоненти Київстар можуть отримувати безкоштовні консультації лікарів через мобільний додаток !Доктор онлайн". Бізнес-абоненти - організовувати віддалені офіси, проводити зустрічі онлайн, віддалено працювати з документами та корпоративною поштою. Студенти та школярі – користуватись онлайн курсами Prometheus та енциклопедією Wikipedia без списання мегабайтів, батьки і діти – дивитись новинні та дитячі канали без додаткової плати на платформі Київстар ТБ.

Довідка*

"Київстар" – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G для 26,2 млн абонентів. Акціонери "Київстар" – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

"Київстар" понад 20 років працює в Україні та є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.