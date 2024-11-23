Два "гарячі" напрямки та майже 200 атак РФ. Яка ситуація на фронті на ранок

"На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 44 штурмові дії агресора у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного", - йдеться у повідомленні.

Також на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку ворог три рази штурмував позиції ЗСУ в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районі Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в напрямку Торецька.

На Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів позицій ЗСУ в районах Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз безуспішно штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував позиції ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.