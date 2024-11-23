Генштаб про втрати РФ: за час повномасштабної війни майже 730 тисяч солдатів

За останню добу з 22 на 23 листопада, російська армія втратила на фронті 1420 солдатів. Всього втрати РФ з початку повномасштабної війни проти України складають 729 720 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на о о Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, що станом на вечір 22 листопада, на фронті від початку доби зафіксували 187 бойових зіткнень. Більше всього боїв було на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках.

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