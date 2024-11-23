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Генштаб про втрати РФ: за час повномасштабної війни майже 730 тисяч солдатів

Субота 23 листопада 2024 08:06
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Генштаб про втрати РФ: за час повномасштабної війни майже 730 тисяч солдатів Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу з 22 на 23 листопада, російська армія втратила на фронті 1420 солдатів. Всього втрати РФ з початку повномасштабної війни проти України складають 729 720 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оо Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 729 720 (+1420) осіб;
  • танків - 9419 (+20) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 192 (+36) од.;
  • артилерійських систем - 20 760 (+24) од.;
  • РСЗВ - 1254 од.;
  • засоби ППО - 1004 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 365 (+105) од.;
  • крилатих ракет - 2764 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 29 850 (+73) од.;
  • спеціальної техніки - 3678 (+3) од.

Генштаб про втрати РФ: за час повномасштабної війни майже 730 тисяч солдатів

Нагадаємо, що станом на вечір 22 листопада, на фронті від початку доби зафіксували 187 бойових зіткнень. Більше всього боїв було на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках.

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