Генштаб про втрати РФ: за час повномасштабної війни майже 730 тисяч солдатів
Фото: українські військові (Getty Images)
За останню добу з 22 на 23 листопада, російська армія втратила на фронті 1420 солдатів. Всього втрати РФ з початку повномасштабної війни проти України складають 729 720 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оо Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 729 720 (+1420) осіб;
- танків - 9419 (+20) од.;
- бойових броньованих машин - 19 192 (+36) од.;
- артилерійських систем - 20 760 (+24) од.;
- РСЗВ - 1254 од.;
- засоби ППО - 1004 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 365 (+105) од.;
- крилатих ракет - 2764 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 29 850 (+73) од.;
- спеціальної техніки - 3678 (+3) од.
Нагадаємо, що станом на вечір 22 листопада, на фронті від початку доби зафіксували 187 бойових зіткнень. Більше всього боїв було на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках.
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