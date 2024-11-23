Два "горячих" направления и почти 200 атак РФ. Какая ситуация на фронте на утро

За сутки 22 ноября на фронте произошли 194 атак россиян. Больше всего оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"На Покровском направлении ВСУ остановили 44 штурмовые действия агрессора в сторону Миролюбовки, Променя, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григорьевки, Даченского, Петровки и Пушкино", - говорится в сообщении.
Также на Кураховском направлении Силы обороны отбили 36 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Берестков, Сонцовки, Дальнего, Новодмитровки, Курахово, Катериновки, Романовки и Антоновки.
На Харьковском направлении враг три раза штурмовал позиции ВСУ в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Зеленого Гая, Глушковки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новоегоровки и Макеевки.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Ступочек и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак в направлении Торецка.
На Времевском направлении противник совершил 30 штурмов позиций ВСУ в районах Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз безуспешно штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.
На Приднепровском направлении враг четыре раза без успеха атаковал позиции ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За минувшие сутки потери РФ составили 1420 военных. Также ВСУ обезвредили 20 танков, 36 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 105 БпЛА оперативно-тактического уровня, 73 автомобиля и 3 единицы спецтехники окупантов.
Кроме того, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских системы российских захватчиков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.