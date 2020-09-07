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Два футболиста "Манчестер Сити" заразились коронавирусом

Автор: Вера Олейник

Клуб стартует в чемпионате Англии через две недели

Английский "Манчестер Сити" объявил о двух положительных тестах на коронавирус среди игроков команды. Инфекция диагностирована у полузащитника Рияда Мареза и защитника Эмерика Лапорта.

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Об этом сообщила клубная пресс-служба.

У обоих футболистов болезнь протекает бессимптомно, игроки ушли на самоизоляцию.

Добавим, что свой первый матч нового сезона английской Премьер-лиги клуб проведет 21 сентября. В этот день команда на выезде сыграет с "Вулверхэмптоном".

Марез и Лапорт выступают за "Манчестер Сити" с 2018 года. В минувшем сезоне алжирский хавбек принял участие в 33 матчах чемпионата Англии (21 - в основном составе), стал автором 11 забитых мячей и 13 результативных передач. Француз пропустил около полугода из-за травмы. В минувшем сезоне он провел в составе команды 15 матчей.

Напомним, в лондонском футбольном клубе "Челси" зафиксирована вспышка коронавируса. Сразу четыре футболиста основной команды отправлены на карантин.

Первый матч в новом сезоне АПЛ "Челси" проведет 14 сентября против "Брайтона".

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