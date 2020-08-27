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В "Челси" зафиксирована вспышка коронавируса

Лондон, Четверг 27 августа 2020 09:29
В "Челси" зафиксирована вспышка коронавируса
Фото: футболисты "Челси" (facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Вера Олейник

Четверо игроков основы отправлены на карантин

В лондонском футбольном клубе "Челси" зафиксирована вспышка коронавируса. Сразу четыре футболиста основной команды отправлены на карантин.

Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, на самоизоляции находятся форвард Тэмми Абрахам, полузащитники Мейсон Маунт и Кристиан Пулишич, а также защитник Фикайо Томори. Все четверо проводили отпуск на греческом острове Миконос.

После отпуска никто из них не прибыл на тренировочную базу - клуб хочет свести к минимуму риск любого потенциального заражения.

В клубе не комментируют информацию о возможных положительных тестах футболистов, однако известно, что в клубе есть несколько случаев заражения COVID-19.

Первый матч в новом сезоне английской Премьер-лиги "Челси" проведет 14 сентября против "Брайтона".

Напомним, футболист "Челси" Каллум Хадсон-Одои был задержан полицией после нарушения режима самоизоляции. Игрок сборной Англии еще в марте, в начале пандемии переболел коронавируса.

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