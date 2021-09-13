В два этапа: в Хорватии впервые проходит электронная перепись населения

"С сегодняшнего дня до 17 октября проводится перепись населения, домашних хозяйств и квартир - наиболее полное и комплексное статистическое обследование, которое впервые будет проводиться "без бумаги", т.е. полностью цифровой, в два этапа", - говорится в сообщении.

Первый этап переписи будет проходить до 26 сентября. В ходе него граждане могут самостоятельно вносить данные в анкету через электронную систему для граждан.

На первом этапе граждане смогут заполнить анкету о своей квартире и домашнем хозяйстве путем самопроверки, и она будет содержать в общей сложности 60 вопросов, на которые отвечает один человек из домашнего хозяйства.

На втором этапе, с 27 сентября до 17 октября, перепись будет проводиться регистраторами на местах путем личного опроса населения. С помощью портативных компьютеров они составят список всех переписных единиц, которые не были внесены в список ранее.

Перепись не будет подсчитывать граждан, которые проживают за рубежом.

"Цель переписи не состоит в том, чтобы подсчитать всех граждан страны в мире, а подсчитать население, проживающее в стране, в соответствии со строго определенными международными определениями", - говорится в сообщении.

Первые результаты будут опубликованы не позднее, чем через 60 дней после окончания переписи.