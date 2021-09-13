У два етапи: у Хорватії вперше проходить електронний перепис населення

"Відсьогодні до 17 жовтня проводиться перепис населення, домашніх господарств і квартир - найбільш повне і комплексне статистичне обстеження, яке вперше буде проводитися "без паперу", тобто повністю цифровий, в два етапи", - йдеться в повідомленні.

Перший етап перепису проходитиме до 26 вересня. В ході нього громадяни можуть самостійно вносити дані в анкету через електронну систему для громадян.

На першому етапі громадяни зможуть заповнити анкету про свою квартиру і домашнє господарство шляхом самоперевірки, і вона буде містити в цілому 60 питань, на які відповідає одна людина з домашнього господарства.

На другому етапі, з 27 вересня до 17 Жовтня, перепис проводитиметься реєстраторами на місцях шляхом особистого опитування населення. За допомогою портативних комп'ютерів вони складуть список всіх переписних одиниць, які не були внесені в список раніше.

Перепис не буде підраховувати громадян, які проживають за кордоном.

"Мета перепису не полягає в тому, щоб підрахувати всіх громадян країни у світі, а підрахувати населення, яке проживає в країні, відповідно до строго визначених міжнародних визначень", - йдеться в повідомленні.

Перші результати будуть опубліковані не пізніше, ніж через 60 днів після закінчення перепису.