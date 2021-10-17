ru ua
Вс, 17 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Два дня блуждали в горах: на Афоне спасли двух украинцев

Новина українською →
Афон, Воскресенье 17 октября 2021 12:51
Два дня блуждали в горах: на Афоне спасли двух украинцев Фото: на Афоне спасли двух украинцев (wikipedia)
Автор: Анастасия Рокитна

Полиция нашла двух украинских паломников на Афоне. Они пропали без вести с вечера пятницы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ekathimerini.

Правоохранители нашли украинцев у скита, принадлежащего монастырю Великая Лавра, они находятся в хорошем состоянии. Их перевели в румынский монастырь для оказания первой помощи, поскольку они были истощены.

Двое украинцев разошлись с шестью другими соотечественниками в условиях густого тумана, а затем сбились с дороги. О пропавших сообщили в пятницу вечером.

В спасательной операции приняли участие 14 полицейских, 8 пожарных из специального спасательного отделения службы, а также монахи, которые хорошо знают местность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Греция Украина
NEWS
В Украину идет похолодание с морозами: синоптики назвали дату
В Украину идет похолодание с морозами: синоптики назвали дату
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине