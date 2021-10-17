Два дні блукали в горах: на Афоні врятували двох українців
Фото: на Афоні врятували двох українців (wikipedia)
Поліція знайшла двох українських паломників на Афоні. Вони зникли безвісти з вечора п'ятниці.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ekathimerini.
Правоохоронці знайшли українців біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра, вони знаходяться в хорошому стані. Їх перевели в румунський монастир для надання першої допомоги, оскільки вони були виснажені.
Двоє українців розійшлися з шістьма іншими співвітчизниками в умовах густого туману, а потім збилися з дороги. Про зниклих повідомили в п'ятницю ввечері.
В рятувальній операції взяли участь 14 поліцейських, 8 пожежних зі спеціального рятувального відділення служби, а також монахи, які добре знають місцевість.