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За два дні до "Шахтаря". "Марсель" несподівано звільнив головного тренера

Фото: Дженнаро Гаттузо (в центрі) залишився без роботи (om.fr)
Автор: Антон Федорців

Керівництво французького "Марселя" вказало на двері керманичу команди Дженнаро Гаттузо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

46-річний фахівець звільнений з посади коуча провансальців. Він пропрацював на "Велодромі" півроку.

Гаттузо втратив роботу на фоні 7-матчевої серії "Марселя" без перемог у всіх турнірах. Напередодні "Олімпік" зазнав поразки від скромного "Бреста" в чемпіонаті Франції (0:1), хоча грав у більшості з 60-ї хвилини. Перед тим гранд вилетів із Кубка Франції від "Ренна" (1:1, пенальті – 8:9).

Італійський тренер очолив "Марсель" у вересні. Він змінив на посаді іспанця Марселіно, який розпочав роботу з провансальцями щойно влітку. На чолі "Олімпіка" Гаттузо провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких здобув лише 9 перемог.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, новим керманичем "Марселя" стане Жан-Луї Гассе. 70-річний фахівець донедавна тренував збірну Кот-д'Івуару, але був звільнений після групового етапу Кубка африканських націй. З провансальцями він працюватиме мінімум до кінця сезону.

До слова, раніше "Шахтар" розписав нічию з "Марселем" із голом у доданий час.

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