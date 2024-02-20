За два дні до "Шахтаря". "Марсель" несподівано звільнив головного тренера

46-річний фахівець звільнений з посади коуча провансальців. Він пропрацював на "Велодромі" півроку.

Гаттузо втратив роботу на фоні 7-матчевої серії "Марселя" без перемог у всіх турнірах. Напередодні "Олімпік" зазнав поразки від скромного "Бреста" в чемпіонаті Франції (0:1), хоча грав у більшості з 60-ї хвилини. Перед тим гранд вилетів із Кубка Франції від "Ренна" (1:1, пенальті – 8:9).

Італійський тренер очолив "Марсель" у вересні. Він змінив на посаді іспанця Марселіно, який розпочав роботу з провансальцями щойно влітку. На чолі "Олімпіка" Гаттузо провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких здобув лише 9 перемог.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, новим керманичем "Марселя" стане Жан-Луї Гассе. 70-річний фахівець донедавна тренував збірну Кот-д'Івуару, але був звільнений після групового етапу Кубка африканських націй. З провансальцями він працюватиме мінімум до кінця сезону.