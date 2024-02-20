За два дня до "Шахтера". "Марсель" неожиданно уволил главного тренера

46-летний специалист уволен с должности коуча провансальцев. Он проработал на "Велодроме" полгода.

Гаттузо лишился работы на фоне 7-матчевой серии "Марселя" без побед во всех турнирах. Накануне "Олимпик" потерпел поражение от скромного "Бреста" в чемпионате Франции (0:1), хотя играл в большинстве с 60-й минуты. Перед этим гранд вылетел из Кубка Франции от "Ренна" (1:1, пенальти – 8:9).

Итальянский тренер возглавил "Марсель" в сентябре. Он сменил в должности испанца Марселино, начавшего работу с провансальцами только летом. Во главе "Олимпика" Гаттузо провел 24 матча во всех турнирах, в которых одержал всего 9 побед.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, новым наставником "Марселя" станет Жан-Луи Гассе. 70-летний специалист до недавнего времени тренировал сборную Кот-д'Ивуара, но был уволен после группового этапа Кубка африканских наций. С провансальцами он будет работать минимум до конца сезона.