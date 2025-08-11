UA

Економіка

За два дні енергетики заживили домівки 54 тисяч родин, які були без світла через атаки РФ, - ДТЕК

Фото: за два дні енергетики заживили домівки 54 тисяч родин, які були без світла через атаки РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

8 та 9 серпня енергетики ДТЕК відремонтували низку пошкоджень мереж та відновили електропостачання у понад ста населених пунктах Дніпропетровської та Донецької областей, жителі яких були знеструмлені через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що попри постійні ворожі атаки та активні бойові дії на Донеччині, енергетики ДТЕК протягом останніх двох днів змогли повернути світло жителям 40 населених пунктів регіону. Знову з електропостачанням – понад 32 тисячі родин місцевих мешканців. 

Водночас в ніч на 10 серпня російські війська знов атакували Дніпропетровщину та повністю або частково залишили без світла 83 населених пунктів. Енергетики ДТЕК відразу приступили до аварійно-відновлюваних робіт щойно отримали дозвіл рятувальників та військових. Загалом за дві доби вони відновили електропостачання для понад 22 тисяч родин області. 

В компанії підкреслили, що енергетики продовжують працювати в регіонах з найзапеклішими бойовими діями та роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження електромереж. 

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала 2,3 млрд грн у підвищення надійності електропостачання.

