За два дні енергетики заживили домівки 54 тисяч родин, які були без світла через атаки РФ, - ДТЕК

Зазначається, що попри постійні ворожі атаки та активні бойові дії на Донеччині, енергетики ДТЕК протягом останніх двох днів змогли повернути світло жителям 40 населених пунктів регіону. Знову з електропостачанням – понад 32 тисячі родин місцевих мешканців.

Водночас в ніч на 10 серпня російські війська знов атакували Дніпропетровщину та повністю або частково залишили без світла 83 населених пунктів. Енергетики ДТЕК відразу приступили до аварійно-відновлюваних робіт щойно отримали дозвіл рятувальників та військових. Загалом за дві доби вони відновили електропостачання для понад 22 тисяч родин області.

В компанії підкреслили, що енергетики продовжують працювати в регіонах з найзапеклішими бойовими діями та роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження електромереж.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала 2,3 млрд грн у підвищення надійності електропостачання.