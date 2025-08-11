За два дня энергетики заживили дома 54 тысяч семей, которые были без света из-за атак РФ, - ДТЭК

Отмечается, что несмотря на постоянные вражеские атаки и активные боевые действия в Донецкой области, энергетики ДТЭК в течение последних двух дней смогли вернуть свет жителям 40 населенных пунктов региона. Снова с электроснабжением - более 32 тысяч семей местных жителей.

В то же время в ночь на 10 августа российские войска вновь атаковали Днепропетровскую область и полностью или частично оставили без света 83 населенных пункта. Энергетики ДТЭК сразу приступили к аварийно-восстановительным работам как только получили разрешение спасателей и военных. Всего за двое суток они восстановили электроснабжение для более 22 тысяч семей области.

В компании подчеркнули, что энергетики продолжают работать в регионах с ожесточенными боевыми действиями и делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения электросетей.

Напомним, в первом полугодии 2025 года компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 2,3 млрд грн в повышение надежности электроснабжения.