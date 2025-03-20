За два дні енергетики заживили домівки 17 тис. родин після обстрілів, - ДТЕК

Зазначається, що ворог не припиняє постійних атак на енергооб’єкти України. Енергетики так само не полишають відновлювати пошкоджені чи зруйновані мережі та обладнання, щойно військові та сапери надають дозвіл на проведення робіт.

Зокрема, на Дніпропетровщині вдалося повернути світло у 12,2 тисяч осель після ворожих обстрілів за два дні.

Тим часом на Донеччині за останні дві доби енергетики відновили електропостачання майже 5 тисяч домівок.

Попри небезпеку ремонтні бригади ДТЕК продовжують працювати, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри постійну небезпеку та ворожі атаки.

Нещодавно 12 енергетиків ДТЕК Ріната Ахметова отримали нагороди за роботу з відновлення електропостачання в Одеській області після ворожих атак.