За два дня энергетики зажили дома 17 тыс. семей после обстрелов, - ДТЭК

Отмечается, что враг не прекращает постоянных атак на энергообъекты Украины. Энергетики так же не оставляют восстанавливать поврежденные или разрушенные сети и оборудование, как только военные и саперы дают разрешение на проведение работ.

В частности, на Днепропетровщине удалось вернуть свет в 12,2 тысяч домов после вражеских обстрелов за два дня.

Между тем в Донецкой области за последние двое суток энергетики восстановили электроснабжение почти 5 тысяч домов.

Несмотря на опасность ремонтные бригады ДТЭК продолжают работать, как только военные предоставляют разрешение на проведение работ.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на постоянную опасность и вражеские атаки.

Недавно 12 энергетиков ДТЭК Рината Ахметова получили награды за работу по восстановлению электроснабжения в Одесской области после вражеских атак.