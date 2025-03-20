За два дня энергетики зажили дома 17 тыс. семей после обстрелов, - ДТЭК

За двое суток энергетики компании ДТЭК смогли восстановить электричество после вражеских обстрелов в домах более 17 тысяч семей на Днепропетровщине и Донетчине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Отмечается, что враг не прекращает постоянных атак на энергообъекты Украины. Энергетики так же не оставляют восстанавливать поврежденные или разрушенные сети и оборудование, как только военные и саперы дают разрешение на проведение работ.
В частности, на Днепропетровщине удалось вернуть свет в 12,2 тысяч домов после вражеских обстрелов за два дня.
Между тем в Донецкой области за последние двое суток энергетики восстановили электроснабжение почти 5 тысяч домов.
Несмотря на опасность ремонтные бригады ДТЭК продолжают работать, как только военные предоставляют разрешение на проведение работ.
В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на постоянную опасность и вражеские атаки.
Недавно 12 энергетиков ДТЭК Рината Ахметова получили награды за работу по восстановлению электроснабжения в Одесской области после вражеских атак.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.