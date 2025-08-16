ua en ru
За два дні ДТЕК повернув світло майже 30 тисячам родин після обстрілів

Субота 16 серпня 2025 19:42
Фото: за два дні ДТЕК повернув світло майже 30 тисячам родин після обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

За дві доби енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 30 тисячам родин після російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зокрема, на Донеччині вдалося повернути світло у майже 27 тисяч осель місцевих мешканців.

Тим часом на Дніпропетровщині з 14 по 15 серпня енергетики відновили електропостачання 2,5 тисяч домівок жителів області.

Зазначається, що попри небезпеку енергетики ДТЕК продовжують працювати, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова полагодили 1 441 енергообʼєкт електромереж.

ДТЕК Електроенергія
